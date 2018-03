A Bentley revelou o Bentayga Híbrido, SUV plug-in que combina um motor elétrico com um V6 a gasolina.

A marca de Crewe orgulha-se assim de assumir que “o SUV mais luxuoso do mundo” será o seu “mais eficiente modelo” em relação às emissões de gases: 75 g/km.

A junção do E Motor, que tanto se comporta como motor elétrico como um gerador, ao 3.0 litros V6 turbo promete assegurar “toda a flexibilidade associada aos derivados dos W12, V8 diesel e V8” oferendo três modos de condução para poupança da bateria assistidos por informação e navegação via satélite.

O carregamento demora entre 2 horas e meia e 7 horas e meia dependendo da fonte para uma autonomia de 50 km em condução em modo elétrico.

O Bentayga Híbrido conta também com vários assistentes a condução como o cruise control adaptável, o reconhecimento de sinais, um sistema de quatro câmaras que mostram o exterior do carro, ou o estacionamento inteligente detetando lugares vazios (paralelos e na perpendicular) antes de o volante autónomo entrar em ação. Outros sistemas incluem a visão noturna através de tecnologia de infravermelhos, por exemplo.

Com o luxo por modelo, o novo SUV da Bentley dispõe de total conectividade 4G, WiFi e Bluetooth ou vários sistemas de som à escolha para desfrutar num interior trabalhado à mão com madeira e pele e onde os bancos da frente têm 22 posições de ajuste (18 nos de trás) com seis programas de massagens.

As encomendas do SUV – que, como pode ver na galeria, andou a passear por Portugal – podem ser feitas a partir do segundo semestre deste ano.