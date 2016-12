O Autoportal inicia aqui uma série de artigos de balanço do ano de 2016, que está prestes a terminar. Sob o lema “Dez motivos para recordar”, serão passadas em revista as temporadas de Fórmula 1, MotoGP, Ralis e outras competições, dando, ainda, um destaque especial ao ano dos principais pilotos portugueses.

A primeira etapa não poderia deixar de ser a Fórmula 1, a prova rainha do automobilismo. Numa temporada dominada pelo duelo entre Nico Rosberg e Lewis Hamilton, juntámos dez motivos para recordar para sempre o ano que agora finda.

Mas estamos abertos a novas sugestões. Faltou algum destaque? Diga de sua justiça na caixa de comentários.

Dez motivos para lembrar 2016 na Fórmula 1:

1. O ADEUS do campeão: ninguém estava à espera. Uma decisão surpreendente, difícil de perceber, com contornos únicos. Rosberg conseguiu aquilo que sempre desejou: um título. Só isso e nada mais.

2. SHOW DE VERSTAPPEN à chuva em Interlagos: as ultrapassagens, o carro perpendicular à pista, a roçar as barreiras, em plena reta da meta. Mas houve muito mais ao longo da temporada de um jovem piloto que fez muitos seguirem uma temporada sem grandes pontos de interesse. Se dúvidas houvesse, o holandês mostrou que é um eleito.

3. VITÓRIA DE VERSTAPPEN em Espanha: por tudo o que significou. Por ter sido um recorde de idade, e logo na sua estreia pela Red Bull, mas também porque foi o único a quebrar a hegemonia da Mercedes. É verdade que foi conseguida em contornos especiais, praticamente entregue de bandeja pelos pilotos da Mercedes, mas fez história.

4. MERCEDES AUTO-ELIMINAM-SE na primeira volta em Barcelona. A colisão entre Nico Rosberg e Lewis Hamilton antes da curva 4 em Espanha impediu uma vitória quase certa da Mercedes, que assim falhou o pleno de vitórias em 2016. Mais ainda, percebeu-se que a guerra seria sem quartel, sem prisioneiros, mostrando uma atitude de Rosberg a que não estávamos habituados.

5. FORMATO DA QUALIFICAÇÃO e toda a novela a que se assistiu. A ideia era aumentar o espetáculo na qualificação, com um formato de eliminação, estilo “dança das cadeiras”, mas acabou por não funcionar. Exemplo disso foi a qualificação no GP da Austrália, sem carros nos últimos minutos, assistindo-se a um dos piores momentos da história da F1. Felizmente a “cura” veio rápido…

6. F… YOU CHARLIE: não foi a primeira vez que Vettel perdeu a cabeça durante a temporada mas, no México, o alemão foi longe de mais no ataque ao Diretor de Corrida. Tudo numa corrida que teve três terceiros em poucas horas: Verstappen, Vettel e Ricciardo.

7. ACIDENTE DE ALONSO na Austrália: enorme susto logo no arranque da temporada. Foi o maior de todos e obrigou a uma paragem do espanhol, que chegou a ser considerado “o homem mais sortudo do mundo” por um jornal australiano.

8. 128 ULTRAPASSAGENS na China: a melhor forma de contrariar a ideia preconcebida que não se ultrapassa na F1. Ao todo, em 2016 realizaram-se 866 ultrapassagens, para uma média de 41,2 por corrida. Verstappen foi quem mais ultrapassou: um total de 78 divididas em 60 pela Red Bull e 18 pela Toro Rosso

9. CRISE FERRARI: já não é de hoje, mas voltou a ganhar relevo, depois das três vitórias em 2015. Em 2016, a Ferrari parecia capaz, finalmente, de ameaçar a hegemonia da Mercedes e o Grande Prémio da Austrália até deu indicações disso, quando os dois Ferrari passaram para a frente e só erros de estratégia travaram uma vitória que parecia certa.

Mas depois, a Ferrari nunca mais se encontrou e acabou por ser ultrapassada pela Red Bull. Pior: o nervosismo demonstrado por Sebastian Vettel, a refletir o ambiente tenso, agravado pelas declarações do presidente da Fiat Chrysler Automobiles (FCA), Sergio Marchionne.

10. HALO: um dos assuntos mais discutidos em 2016. Uns apludem, outros abominam, mas a proteção do habitáculo, conhecido como Halo, não reuniu o consenso e continua em discussão. Será que a Fórmula 1 precisa mesmo de monolugares e o fim do risco?