O primeiro carro de Cristiano Ronaldo, um Audi S3 importado de Itália em 2004, está atualmente à venda em Portugal.

O carro que pertenceu a um dos melhores jogadores de futebol do mundo, na altura com 18 anos e jogador do Machester United, encontra-se neste momento a ser vendido por um particular em Lisboa. O preço pedido é de 20.999 euros.

O S3 azul, de 2000, possui uma cilindrada de 1.800 cm3, 210 cv, motor a gasolina e acusa 162.000 km percorridos.

Segundo o vendedor, o carro encontra-se em excelentes condições, com todas as revisões feitas. São ainda apresentados o registo de propriedade e o certificado de seguro, ambos em nome de Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Uma “máquina”, que tem a marca de um “craque”. Poderá ver AQUI o anúncio.