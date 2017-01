A Aston Martin apresenta-o como “o derradeiro Super GT”. E não é para menos. A versão “aberta” da versão mais ousada do Vanquish, o Vanquish S Volante debita algo como 600 cv extraídos do motor V12 5.9 naturalmente aspirado. São mais 24cv que no Vanquish Volante.

Estas alterações permitem que o GT britânico cumpra a aceleração dos 0 aos 100 km/h em 3,5 segundos (3,8s no Vanquish Volante). A velocidade máxima é de 323 km/h (317 km/h). A caixa automática Touchtronic III de colocação traseira foi atualizada, de modo a proporcionar passagens mais rápidas.

Os amortecedores, molas e barra anti-aproximação têm uma afinação mais firme. A acrescentar a isso, destaca-se um novo sistema de escape em aço inoxidável, de quatro ponteiras, e coletores de admissão maiores.

A juntar a isto, o Vanquish S Volante destaque para os aerodinâmicos em fibra de carbono, como um lábio dianteiro, difusor traseiro e as jantes de cinco raios de 20 polegadas.

O interior apenas acrescenta a opção de novos materiais e decorações, nomeadamente revestimentos em couro e acabamentos em fibra de carbono na consola central.

Esta versão já está disponível por encomenda em Portugal e tem um preço que arranca nos 377.693 euros (mais 13 mil euros que o Vanquish Volante).