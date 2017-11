A Aston Martin revelou nesta terça-feira o Vantage que chegará em 2018 revelando também uma nova assinatura da marca, aliada à aerodinâmica e ao desempenho do modelo de mais sucesso da marca britânica.

O novo Vantage apresenta uma traseira e um frente mais minimalistas com os perfis laterais (com grelhas) mais musculados e com o expoente visual da nova assinatura nos faróis, especialmente atrás.

O chassi é uma evolução da estrutura reforçada em alumínio estreada pelo DB11, mas 70 por cento dos componentes para o novo Vantage são também novos. Um cokpit de linhas mais direitas com uma posição de condução baixa pretemde condizer com a assumida natureza agressiva do carro.

Colocado o mais longe possível do centro de gravidade obtendo 50:50 na distribuição de peso de 1.530 kg, o motor de 4.0 litros V8 twin-turbo com 510 cv de potência e 685 Nm de binário máximo acelera dos 0 aos 100 Km/h em 3.6s e atinge uma velocidade máxima de 314 km/h.

O primeiro Aston Martin equipado com Diferencial Eletrónico Traseiro (E-Diff) tem uma transmissão automática ZF de oito velocidades e pneus Pirelli P Zero personalizados.

O começo das entregas do novo Aston Martin Vantage está previsto para segundo quadrimestre de 2018. O preço de venda recomendado para o continente europeu é de de 154 mil euros.