A estreia de António Félix da Costa nas míticas 24 horas de Daytona foi um verdadeiro sucesso. O piloto português, inscrito pela equipa JC Racing, terminou no 5º lugar final, depois de uma corrida isenta de erros.

Na equipa composta também por Alex Brundle, Ho Pin Tung e Ferdinand Habsburg, coube ao piloto de 26 anos efetuar o derradeiro turno de condução até à bandeira de xadrez. No final, Félix da Costa não escondeu a satisfação e sensação de dever cumprido.

“Ter lutado pelo pódio e acabar no top 5 na minha estreia aqui em Daytona é um grande resultado, tanto para mim como para a equipa JC Racing, que fez um grande trabalho durante toda a corrida. Tivemos alguns percalços durante a noite, com dois furos que nos fizeram perder algumas voltas, mas isso faz parte de uma prova como esta. Penso que não havia qualquer hipótese de lutar com os Cadillac, foram sempre muito mais rápidos que os LMP2 e este 5º lugar é sem dúvida um grande resultado para nós. Estou muito cansado, foram muitas horas a guiar com máxima concentração, mas com o sentimento de dever cumprido", explicou Félix da Costa que enalteceu ainda a vitória dos compatriotas Filipe Albuquerque e João Barbosa. "Aproveito ainda para dar os parabéns ao Filipe (Albuquerque) e ao João (Barbosa) pela grande vitória de hoje, foram uns justos vencedores e é uma grande vitória para Portugal!", referiu.

Após as 24H de Daytona, António Félix da Costa veste as cores da MS&AD Andretti Formula E Team. O piloto de 26 anos viaja direto para Santiago do Chile, palco da quarta corrida da temporada 2017/2018 da FIA Fórmula E.