A 12 de março de 1947 foi mostrado ao mundo o primeiro Ferrari: o 125 S. Com este V12 vermelho começou a história de sonho da casa da Maranello ; começou o mito com o expoente máximo do presente no LaFerrari Aperta – o modelo que por excelência homenageia os 70 anos da marca italiana.

Em 1939, Enzo Ferrari fundou a sua fábrica de automóveis, com o nome de Auto-Avio Costruzioni. Oito anos depois, o primeiro carro com o seu nome e o «Cavallino Rampante» como escudo cruzou as portas da fábrica de Maranello e foi apresentado ao público e jornalistas da especialidade.

A Ferrari assinala este aniversário com uma revisitação pela sua história e, claro, pelos vários modelos que foi construindo ao longo dos anos; quer para o privilegiado dos mortais que colocou as mãos no volante e os pés no acelerador de um destes desportivos por excelência, quer para a competição onde ganhou inúmeros troféus.

A festa de aniversario está marcada para os dias 9 e 10 de setembro em Maranello. A homenagem já está em curso com os fãs da Ferrari a serem convidados a recordar o legado da marca num site especial: a viagem começa AQUI.