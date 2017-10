Pela primeira vez em muito tempo, o título MotoGP será levado até ao fim, na última etapa, em Valência a 12 de novembro.

Andrea Dovizioso (Ducati) venceu o GP da Malásia e beneficiou ainda do quarto lugar do líder, Marc Márquez (Honda). Jorge Lorenzo (Ducati) foi o segundo e Johann Zarco (Yamha) terminou na terceira posição

Com os resultados, Márquez permanece na liderança do campeonato, com 21 pontos de diferença para Dovizioso.

Nota ainda para a luta entre Dovizioso e Jorge Lorenzo. A expectativa era de que o espanhol deixasse o companheiro de equipa passar para que a luta pelo título sobrevivesse para a última etapa em Valência. E isso aconteceu após um erro de Lorenzo na curva 15, com o italiano a ultrapassar o companheiro Ducati na curva 1, a quatro voltas do fim.

No final, Dovizioso cruzou a meta com tranquilidade, seguido de Lorenzo, Zarco, Márquez e Dani Pedrosa (Honda) que apesar da pole, fez uma corrida bem discreta.

Classificação campeonato Top-5

1. Marc Marquez ESP Repsol Honda: 282 pontos

2. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team: 261 pontos (-21)

3. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha: 226 pontos (-56)

4. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha: 197 pontos (-85)

5. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda: 185 pontos (-97)