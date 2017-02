A Alfa Romeo decidiu riscar da sua lista de produtos futuros a carrinha do Giulia. A revelação foi feita pelo Diretor de Operações da FCA para a Europa, Oriente Médio e África (EMA), Alfredo Altavilla, em declarações à “Car” durante uma visita à fábrica em Cassino, onde são produzidos o Giulia e o Stelvio.

A decisão é justificada com o Stelvio, com a marca italiana a acreditar que o SUV pode cativar os clientes que poderiam optar pela carrinha Giulia.

"Nós realmente precisamos de uma variante carrinha do Giulia, dada a presença do Stelvio no intervalo? Talvez não. O Stelvio pode atrair a atenção daqueles que de outra forma escolheriam a carrinha”, explicou Altavilla.

Por outro lado, a gama Giulia deverá contar com uma variante de duas portas Giulia Sprint para concorrer com o Audi A5 Coupé, BMW Série 4 e Mercedes Classe C Coupé, além de um descapotável, que deverá chamar-se Spider.