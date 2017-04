Ficar sem travões é um dos maiores medos de qualquer condutor. Agora imagine isso em plena pista. Foi o que aconteceu com o condutor de um Ferrari 488 GTb durante o “Estoril Experience Day”, um “track day” realizado no último sábado no Autódromo do Estoril.

As imagens são impressionantes e deixam ver que o condutor do 488 GTB ficou sem travões na travagem para a Curva 1, ou seja, no final da reta da meta, e só parou contra as barreiras de pneus. Por pouco não atingiu um outro Ferrari que rodava naquele ponto do traçado.

Em comunicado, a organização do “Estoril Experience Day” garantiu que o condutor e ocupante saíram ilesos, e que o embate na barreira de pneus aconteceu a mais de 200 km/h.

“O track day de ontem ficou marcado por um acidente de elevadas dimensões na curva 1 do Circuito do Estoril, motivado por um problema técnico na viatura acidentada que embateu na barreira de pneus a mais de 200km/h”, pode ler-se no comunicado.

A mesma organização adiantou ainda que “a ambulância e equipa médica chegou ao local 1m30s após o impacto tendo observado o piloto e ocupante conduzindo-os de seguida ao centro médico do circuito que se encontra devidamente equipado”.

O Estoril Experience Day realça ainda o desempenho e rapidez dos elementos de extração de viaturas do Motor Clube do Estoril, das várias presentes ao longo do circuito. “Precisaram de 10 segundos para chegar ao local do acidente dado que se encontravam a metros do local do acidente”, sublinhou.

“Esteve também presente uma equipa de desencarceramento do bombeiros para o caso de ser necessário remover os passageiros da viatura”, pode ler-se.