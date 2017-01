O derradeiro exemplar da sétima geração do Phantom é uma versão muito especial. É feita a partir do chassis mais longo (6,09 metros de comprimento) e foi feito especialmente para um colecionador de modelos da Rolls-Royce. O último "Phantom" VII distingue-se, especialmente, por uma longa lista de detalhes que remetem para os grandes paquetes, sobretudo no interior, onde é possível encontrar um painel de instrumentos com um grafismo semelhante aos cruzeiros dos anos 1930 e um relógio que remete para os que eram utilizados nos rádios de barcos clássicos. Cada um deles tem um comando rotativo que permite escolher entre 24 fusos horários. Mas há mais. É o caso dos efeitos de ondas nos tapetes, feitos por cortes realizados à mão, o mesmo acontecendo com alguns revestimentos das portas. A pintura em um azul aveludado é uma referência às cores do oceano. Os pneus têm faixa branca e a “Spirit of Ecstasy” é feita de prata maciça. Quanto à mecânica, o motor V12 de 6.75 litros não sofreu qualquer alteração e mantém os 460cv e 719 Nm, o que permite uma aceleração dos 0 aos 100 km/h em 6,1 segundos e uma velocidade máxima de 238 km/h. O preço desta obra de arte? O segredo é a alma do negócio, mas deverá ter superado o milhão de euros, o que não surpreende, visto que o Phantom Extended Wheelbase custa, em Portugal, 567.558 euros. A próxima geração do Phantom, a oitava, chega já em 2018.