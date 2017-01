A Honda vai passar a ser representada em Portugal pela Sózó Portugal. O novo distribuidor e importador resulta de um acordo estabelecido entre o Grupo Domingo Alonso e a Salvador Caetano Auto (SC Auto).

Este acordo terá início no dia 1 de abril, com a Sózó Portugal a concentrar-se no crescimento da marca nipónica no mercado nacional.

Em comunicado, é referido que a “Honda continua empenhada em fornecer uma forte presença de vendas em Portugal e manter uma excelente relação com os seus clientes, atuais e futuros, através da bem implementada rede de concessionários em Portugal”.

“A Honda espera ansiosamente trabalhar ao lado da Sózó Portugal, S.A., à medida que continuamos a desenvolver o nosso negócio e a servir a nossa base de clientes em Portugal, começando desde já com o lançamento do fantástico e novo Civic 5 portas”, explicou Philip Ross, Vice-Presidente da Honda Motor Europe, abordando este acordo.

O próximo lançamento da Honda será a décima geração do Civic, cujas primeiras unidades deverão chegar a Portugal algures entre março e abril.

A Honda é assim mais uma marca a deixar de estar representada oficialmente no mercado português, juntando-se ao grupo de importadores independentes, a par da SIVA (Volkswagen, Audi, Skoda, Lamborghini e Bentley), à Salvador Caetano (Toyota, Lexus e Hyundai) e ao grupo espanhol Bergé Automacion (KIa, Jeep, Mitsubishi).