A Volkswagen passou a ser a líder mundial na venda de carros destronando a Toyota desse estatuto.

O grupo Volkswagen AG – que engloba 12 marcas, como a Porsche ou a Audi – cresceu 3,8% em 2016 e atingiu um número recorde de vendas de 10,3 milhões de viaturas no ano passado. Já a Toyota Motors Corp. – incluindo as marcas Lexus ou Daihatsu – cresceu apenas 0,2% passando para os 10,2 milhões de viaturas no ano que passou.

Os números adiantados nesta segunda-feira pela agência «Bloomberg» explicam que, apesar do escândalo das emissões (conhecido como «dieselgate»), o crescimento da VW tem parte da (grande) explicação com o crescimento no mercado chinês – onde a marca alemã quase não coloca viaturas a gasóleo.

O terceiro lugar deste pódio mundial de vendas deverá ficar com a General Motores, mas os números relativos a 2016 da gigante norte-americana (estimados abaixo dos 10 milhões) ainda não foram oficializados.

Desde 2008, o grupo Toyota só não tinha sido líder de vendas em 2011, ano em que o Japão foi foi abalado pelo sismo e pelo tsunami que atingiram a região de Fukushima.