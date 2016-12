A mensagem é simples e clara: “Forget the battery” (esqueça a bateria). E não se ficou apenas pela teoria: a mesma mensagem surgiu no autocolante que tapava o indicador de carga do Zoe 40.

Estava lançado o desafio: uma viagem “às cegas” entre Lisboa e Óbidos, sempre por estrada nacional, e sempre sem saber como estava a carga e que autonomia tinhamos no “nosso” Zoe.

Teoricamente não havia motivos de preocupação: o Zoe 40 utiliza uma bateria de 41 kWh, mais eficiente, que fez disparar a autonomia de 200 para 400 km, o que, em condução real, equivale a 300 km. Algo de relevante, atendendo que a maioria dos carros elétricos não conseguem mais que 200 km com uma só carga (excetuando os Tesla, obviamente, que custam cerca de 100 mil euros).

Por muito, mas mesmo muito menos, a Renault oferece-lhe os mesmos 400 km, o que permite ao Zoe reclamar o título “de carro de produção em massa com maior autonomia”.

O segredo encontra-se na bateria de 41 kWh, mais leve que a anterior bateria de 22 kWh. Para carregar esta bateria precisa de um carregador de 7 kW caseiro, ou então os postos de carregamento rápido que carregam 80 a 90 por cento da capacidade total da bateria.

Se for carregar num desses rápidos, mesmo rápidos, precisa entre 65 a 100 minutos, sendo que no extremo oposto está a tomada doméstica que pode durar até mais de 30 horas. O carregador de 7 kw precisa entre sete a 8 horas para carregar o seu Zoe.

Há, também, duas aplicações que ajudam o condutor. Uma está no sistema de navegação, chama-se Z.E. Trip e aponta todos os pontos conhecidos de carregamento. A outra chama-se Z.E. Pass e é uma aplicação no seu smartphone que lhe indica tudo sobre o carro, permite pagar o carregamento e ter acesso a todos os postos, independentemente do fornecedor.

Em estrada, o Zoe conduz-se como qualquer veículo a gasolina e Diesel. Com a vantagem de ser tudo muito suave, quase a deslizar pelo asfalto, sem ruído ou interrupções. O motor debita 92cv e proporciona excelentes performances em cidade, corretas em estrada e suficientes em autoestrada, onde o Zoe não tem receio de enfrentar.

Esta versão com baterias de 41 kWh, que coexistirá com o Zoe de 22 kWh, estará disponível em três níveis de equipamento, com os preços a arracarem nos 24.650 euros, na versão Life Flex, a modalidade de aluguer. Ou seja, mais 2500 euros que no Zoe convencional.

Esta opção de aluguer, custa 69 euros por mês ou 7500 km/ano. Existe ainda a hipótese da mensalidade de 119 euros, sem limite de quilómetros. Pela primeira vez, o Zoe pode ser comprado sem aluguer da bateria, sem mensalidade. O acréscimo de preço é 7500 euros (32.150 euros na versão base).

Será possível aos clientes dos atuais Zoe trocar a sua bateria por uma de 41 kWh. O custo da bateria é de 3.500 euros, a que terá de ser somando os custos de mão de obra. O tempo estimado de imobilização é de 1 dia.

Finalmente, uma palavra sobre a remodelação que o Zoe foi alvo. Pouco ou nada mudou, exceto no interior onde há agora mais níveis de equipamento e um topo de gama Bose que oferece sistema de navegação, som Bose e bancos em pele. A qualidade dos materiais também evoluiu.

Quanto à autonomia, chegados a Óbidos, depois de 125 km cumpridos, retirado o autocolante pudemos verificar que ainda tínhamos autonomia para mais 140 km. Nada mau, atendendo ao estilo de condução, sempre feita sem pensar em que estávamos ao volante de um elétrico.

O Zoe 40 está muito mais perto daquilo que podemos considerar um elétrico capaz de fazer Lisboa-Porto sem parar. Pode ainda não conseguir, mas está muito, muito perto disso, e já é capaz de satisfazer as necessidades do quotidiano de boa parte dos condutores. Apesar de ser um elétrico, já ninguém fica refém da cidade (nem da tomada elétrica).

Preços Zoe Z.E. 40:

Life: 32.150 euros

Intense Flex: 26.650 euros

Intense: 34.150 euros

Bose Flex: 29.450 euros

Bose: 36.950 euros

FLEX: Aluguer das baterias: 69€ / mês – 7.500 km/ano; + 10€ /mês cada 2.500 km/ano; 5 cts /€ extra km; 119€/ mês com quilometragem ilimitada.

Luís Neves