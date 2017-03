Contado, ninguém acredita. Mas é bem real. As autoridades italianas travaram o golpe de um grupo que planeava retirar do túmulo o corpo de Enzo Ferrari, fundador da Ferrari. O objetivo era de, posteriormente, exigir um resgate à família ou à empresa fundada pelo próprio.

O fundador da Ferrari morreu a 14 de agosto de 1988, aos 90 anos, encontrando-se enterrado próximo da terra onde nasceu, no cemitério de San Cataldo, em Modena, perto da sede da Ferrari, em Maranello, Itália. Aliás, Modena é onde se encontra a pista de testes da marca do “Cavallino Rampante”.

A polícia de Nuoro, na ilha da Sardenha, explicou que suspeitava que o gangue, composto por 34 elementos, planeava exigir um resgate à família ou à Ferrari, após ter retirado o corpo, o que, devido à intervenção das autoridades não veio a suceder.

Segundo as autoridades, os assaltantes já tinham feito diversas visitas ao cemitério. O golpe foi descoberto durante uma investigação sobre armas e tráfico de drogas que conduziu a diversas detenções.

Alguns grandes nomes do automobilismo estão enterrados no cemitério de San Cataldo. Alfredo ‘Dino’ Ferrari, filho de Enzo, divide o túmulo com o pai. Gilles Villeneuve, lendário piloto da Ferrari, também está lá sepultado, assim como Tazio Nuvolari, lenda do automobilismo pré-Segunda Guerra Mundial.