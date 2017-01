Terminou a espera: já é possível comprar carros da Tesla oficialmente em Portugal. Para já as encomendas apenas podem ser feitas encomendas online, com as primeiras entregas agendadas para abril. O concessionário só será conhecido a partir de junho.

A gama portuguesa será em tudo idêntica à disponível para todos os restantes mercados. Até ao lançamento do Model 3, o Tesla de 35 mil dólares (cerca de 31 mil euros), estarão disponíveis dois modelos, os já conhecidos Model S e o Model X.

O primeiro é uma berlina de alta performance, o segundo modelo de sempre da Tesla, enquanto o segundo é um SUV de sete lugares com a particularidade das portas traseiras, com abertura estilo “asa de gaivota”.

O Model S anuncia uma autonomia entre os 400 e os 613 km (segundo a norma NEDC)) e uma aceleração dos 0 aos 100 km/h que pode ir dos 5,8 aos 2,7 segundos. Estão disponíveis versão de tração traseira e às quatro rodas (D). Os preços arrancam nos 76.344 euros para o Model S equipado com a bateria de 60 kWh.

A versão P100D com bateria de 100 kWh, aquela que acelera dos 0 aos 100 km/h em 2,7 segundos, atinge os 250 km/h de velocidade máxima e oferece mais de 600 km de autonomia (norma NEDC) custa algo como 163 mil euros.

Tesla Model S por menos de 60.000 euros?

Já o Model X está disponível a partir da versão 75D (Model S a partir do 60) com 417 km de autonomia, 6,2 segundos dos 0 aos 100 km/h e uma velocidade máxima de 210 km/h. Os preços começam nos 112.700 euros.

Curiosamente, os preços na loja online portuguesa da Tesla estão abaixo dos praticados em Espanha, mas acima dos praticados em França.

Para 2018 está previsto o Model 3, o Tesla de 35 mil dólares (cerca de 31 mil euros), uma berlina elétrica, de tração traseira, terá uma autonomia de para, pelo menos, 346 quilómetros e será capaz de acelerar dos 0 aos 100 km/h em menos de seis segundos.

Em termos de postos de carregamento de baterias, Portugal irá ter três postos com supercarregadores. A título de curiosidade, efetuando um carregamento com os supercarregadores da Tesla durante 30 minutos é garantida uma autonomia de 270 km. No caso do carregamento ser feito num posto público, pelo mesmo período de tempo, a autonomia é de apenas 136 km.

Preços Model S:

60: 76.344 euros

60D (tração às quatro rodas): 82.244s euros

75: 92.500 euros (75D, 98.400 euros)

90D: 110.400 euros

100D: 113.900 euros

P100D: 163.000 euros

Preços Model X:

75D: 107.000 euros

90D: 118.000 euros

100D: 121.500 euros

P100D: 164.800 euros