É já em março que chega a quinta geração do Nissan Micra, agora um modelo verdadeiramente europeu, a começar pela estética, pela tecnologia e a mecânica. Os preços arrancam nos 15.400 euros.

O valor de entrada corresponde ao modelo equipado com motor 0.9 IG-T a gasolina de 90cv. Mas a partir de maio chega um outro motor, mais acessível, um 1.0 atmosférico de 73cv.

De regresso ao Micra estão as motorizações Diesel. O 1.5 dCi de 90cv arranca nos 19.600 euros para o equipamento Visia+, terminando nos 22.400 euros do nível Tekna.

No nível de equipamento base Visia, destaque, entre outros, para os faróis de ativação automática, sistema de anti-colisão frontal, ar condicionado e rádio bluetooth/USB.

O Acenta acrescenta o ecrã tátil de 7 polegadas e volante multifunções. O N-Connecta, o sistema Nissan Connect e o ar condicionado automático.

No topo, o Tekna, inclui o sistema de áudio Bose personal (que inclui altifalantes no apoio de cabeça do condutor), câmara 360, escudo de proteção inteligente e pack de segurança Plus.