Os anos passam, as tecnologias evoluem, os estilos de automóveis diversificam-se, mas há algo que não se altera: a preferência de cores para os carros.

Segundo os dados divulgados pela PPG Industries, o maior fabricante de tintas para a indústria automóvel, o branco foi a cor preferida dos compradores de novos modelos em 2016 com um total de 38 por cento, seguindo-se o preto, com 16 por cento da preferência, e o cinzento com 12 por cento.

O prata surge na quarta posição, com dez por cento, seguindo-se depois uma série de outras cores com pouca expressão.

Na Europa, o branco reuniu 33 por cento da preferência, mas o cinzento relegou o preto para terceiro lugar (segundo em 2015), com 18 e 16 por cento, respetivamente. O azul é a quarta cor preferida, com 8 por cento.

“Embora a cor dominante seja o branco, há mais variedade nas preferências de cores de acordo com o mercado e tipo de veículo”, afirmou Jane E. Harrington, responsável pela divisão automóvel da PPG.

“Por exemplo, na América do Norte, o prata é a cor preferida para os veículos compactos, enquanto o preto é o preferido para os carros desportivos. As cores metálicas são populares entre os homens americanos e europeus, enquanto as mulheres preferem efeitos pérola nos carros”, acrescentou.