A prova de 24 Horas de Daytona não correu bem a Pedro Lamy. Depois da conquista da 'pole position' na categoria GTD, a equipa do piloto foi obrigada a desistir na sequência de uma saída de pista que danificou bastante o Ferrari 488 GT3 #51 da Spirit of Race.

Durante cerca de 18 horas de corrida, o Ferrari manteve sempre um forte andamento, lutando pelos lugares da frente. Mas a saída de pista de Paul Dalla Lana ditou o fim da participação na prova.

“Não há muito a dizer... A prova estava a correr bem. O carro estava rápido e estivemos sempre entre os primeiros da categoria. Sabíamos que éramos fortes candidatos a um lugar no pódio. Mas este incidente provocou muitos danos no carro e tivemos de parar”, lamentou Lamy.

Embora a corrida não tenha corrido como o esperado, o português não deixou de mostrar orgulho pela vitória dos pilotos portugueses.

“Quero dar os parabéns ao João [Barbosa] e ao Filipe [Albuquerque] pela fantástica vitória em Daytona!”

Concluído o primeiro fim de semana de corrida do ano, Pedro Lamy segue para a Austrália para disputar a prova de 12 Horas de Bathurst ao volante do Audi R8 LMS GT3 da equipa WRT. A corrida tem lugar no próximo domingo, 4 de fevereiro