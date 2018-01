Álvaro Parente (Michael Shank Racing) vai participar, este fim de semana, nas 24 Horas de Daytona, primeira prova do campeonato norte-americano de resistência.

Ambição não falta ao piloto que quer “estar na luta pelas posições da frente”.

Ao volante de um Acura NSX e na categoria GTD, Parente terá como colegas de equipa a piloto britânica Katherine Legge e os norte-americanos Trent Hindman e A.J. Allmendinger.

Na estreia na ‘mítica’ prova de resistência, o piloto natural do Porto encontrou “uma excelente atmosfera entre a equipa e pilotos, o que torna o evento sempre muito mais fácil”.

“Julgo que o mais importante será ter um carro equilibrado e rápido. Partilhar o carro com o AJ, a Katherine e o Trent tem sido fantástico, são extraordinários”, elogiou Parente, em declarações à sua assessoria de imprensa.

As preparações para a qualificação, agendada para quinta-feira, e para a corrida, no sábado, têm decorrido com uma “boa atmosfera” e depois de a equipa ter sido “competitiva nos testes do início do mês”, querem agora “trabalhar para ter uma máquina eficaz de modo a poder estar na luta pelas posições da frente”.

Na categoria principal, de protótipos, os portugueses João Barbosa e Filipe Albuquerque competem pela vitória num Mustang Cadillac, numa equipa completa com o brasileiro Christian Fittipaldi e que em 2017 foi segunda classificada.