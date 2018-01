Filipe Albuquerque cruzou neste domingo a meta das 24 Horas de Daytona como vencedor. O piloto de Coimbra estreou-se a vencer a clássica norte-americana do endurance com o Cadillac da Action Express que dividiu com João Barbosa e o brasileiro Christian Fittipaldi.

Em declarações veiculadas pela sua assessoria de imprensa, Filipe Albuquerque lembrou o ingrato segundo lugar do ano passado perdido nos últimos minutos para o carro da Wayne Taylor Racing para destacar o triunfo deste domingo, que não foi nada fácil.