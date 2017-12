António Félix da Costa irá estar nas 24 Horas de Daytona fazendo parte do elenco de pilotos da equipa DC Racing de Jackie Chan.

O piloto português e Ferdinand Habsburg integram o quarteto que, com os titulares Ho-pin Tung e Alex Vrundle, terá a cargo o segundo Oreca 07 da equipa de Chan que competirá na categoria LMP2.

“Estou realmente feliz por competir na Rolex 24, especialmente com uma equipa tão forte e com este alinhamento” de pilotos, afirmou o português mostrando-se “ansioso por conhecer o carro e a equipa”. “Tendo ganho as 24 Horas de Le Mans em 2017, é a equipa perfeita para as minhas primeiras Rolex 24”, assumiu Félix da Costa (sobre esta corrida também referida pelo nome do patrocinador).

O primeiro carro LMP2 da equipa Jackie Chan DC Racing Jota será pilotado nas 24 Horas de Daytona por Lance Stroll, Felix Rosenqvist, Robin Frijns e Dani Juncadella.

António Félix da Costa junta-se assim a uma pelotão onde também já está integrado Fernando Alonso acrescentando a estreia nas 24 Horas de Daytona à participação no WEC com o BMW M8 GTE (incluindo a presença nas 24 Horas de Le Mans) e à participação no Mundial de Fórmula E pela MS&AD Andretti.

Os testes para a clássica norte-americana do Endurance são já no início de janeiro realizando-se as 24 Horas de Daytona nos dias 27 e 28 do mesmo primeiro mês de 2018.