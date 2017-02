Este Porsche Panamera é híbrido, tem 680cv, acelera dos 0 aos 100 km/h em 3,4 segundos e um consumo de 2,9 litros aos 100km. O Panamera Turbo S E-Hybrid passa a ser o modelo mais potente da Porsche, só atrás do descontinuado 918 Spyder de 875cv.

Não está convencido? E se dissermos que é capaz de alcançar os 310 km/h de velocidade máxima e que só perde 0,1 segundos para o 911 GT3 RS de 500cv (3,3 segundos)?

Pois bem, o Panamera Turbo S E-Hybrid trocou o V6 a gasolina do Panamera 4 E-Hybrid (462cv) pelo V8 biturbo de 3 litros do Turbo S, que combinado com um motor elétrico de 134cv, permite-lhe oferecer 680cv e 850 Nm de binário, disponíveis logo desde as 1400 rpm.

Por outro lado, o consumo médio anunciado é de apenas 2,9 litros aos cem nos primeiros 100 km e as emissões de CO2 de apenas 66 g/km. Em modo elétrico, a autonomia, segundo a Porsche, ultrapassa os 50 km.

A bateria de iões de lítio, com 14 kWh pode ser carregada em 6 horas através de uma tomada doméstica ou 2,4 horas através de um carregador rápido.

O novo modelo poderá ser encomendado a partir de março, com as entregas aos clientes a serem feitas em julho. O preço de venda ao público é de 197.934 euros (211.833 euros na versão Executive).