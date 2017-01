É simples: é um dos quatro F50 em preto. Parece pouco para justificar o valor? Provavelmente sim. É certo que não tem o reconhecimento nem suscita a mesma paixão que o F40, ou tão pouco a admiração que suscitam as linhas do Enzo ou LaFerrari. Contudo, o F50 é o mais exclusivo que estes últimos dois.

Foi construído para assinalar os 50 anos da Ferrari e é mais raro (apenas 349 unidades foram produzidas – 499 no caso do Enzo), sendo que o F50 é dos três o único que segue, em parte, a filosofia sobejamente purista do F40.

Não tem, por exemplo, vidros elétricos, direção assistida, ABS e o interior é espartano, limitado ao estritamente essencial. A mecânica é oriunda da Fórmula 1, desde logo pelo V12 atmosférico de 4,7 litros derivado do utilizado no F1-89 no Mundial de Fórmula 1 em 1989. Debita 520cv às 8000 rpm.

Estes números, em conjunto com uma aerodinâmica inspirada na Fórmula 1, permite-lhe alcançar os 325 km/h de velocidade máxima e sobretudo acelerar dos 0 aos 100 km/h em 3,9 segundos.

A unidade em causa foi fabricada em dezembro de 1995, conta com 3300 km percorridos e inclui um caixa de acessórios originais, entre os quais o tecto rígido ainda arrumado na caixa, um conjunto de pequenos acessórios ainda por abrir, a lona de cobertura do carro também por estrear, dois conjuntos de chaves e a ferramenta específica que permitia desapertar as rodas.