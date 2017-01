Pela primeira vez na sua história, a Lamborghini Squadra Corse, que se dedica à produção de carros para as pistas, fabricou 200 carros de competição em apenas 24 meses. O exemplar 201, um Huracan GT3, saiu da linha de produção no último dia 18 de janeiro.

Esta fábrica de brinquedos para gente grande (e endinheirada!) é um dos poucos departamentos de competição que se pode orgulhar de fabricar os seus carros de pista na mesma linha de produção dos carros de estrada, no interior da fábrica de Sant’Agata Bolognese. Tanto o Huracán Super Trofeo como o Huracán GT3 partilham a mesma linha de produção dos modelos de estrada da Lamborghini.

“Estes números mostram, uma vez mais, o enorme sucesso comercial e desportivo do Huracan Super Trofeo e GT3, um resultado que queremos partilhar com os nossos clientes”, salientou Giorgio Sanna, chefe da divisão desportiva da Automobili Lamborghini.

O grande responsável para estes números é o Huracán Super Trofeo, destinado ao troféu que a Lamborghini Squadra Corse organiza na Europa, Asia, América do Norte e no Médio Oriente.

Ao todo foram fabricadas mais de 140 unidades em dois anos em plena produção, mais que as 106 unidades do Gallardo Super Trofeo entre 2009 e 2014. Ou seja, em apenas dois anos o Huracan superou a corrida de produção do Gallardo, que durou 6 anos.

Já do Huracan GT3, a versão de corrida que anima vários campeonatos de GT por todo o mundo, foram produzidas, até ao momento, 60 unidades desde o seu lançamento em 2015.