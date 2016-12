Primeiro foram os melhores, agora olhamos para os piores nos testes do European New Car Assessment Program (EuroNCAP), o organismo independente encarregue de verificar a segurança de todos os novos modelos de automóveis lançados no mercado europeu.

A lista é dominada pela SsangYong, marca coreana não comercializada em Portugal, com dois modelos como os piores entre todos os analisados em 2016. São eles o mini SUV Tivoli e o crossover XLV. Em ambos os casos a versão base, sem equipamentos de segurança opcionais, obteve apenas três das cinco estrelas possíveis.

Por categoria, no capítulo dos sistemas eletrónicos de assistência foi onde obtiveram as piores notas. Já no teste de proteção dos ocupantes, aferido essencialmente através dos testes de colisão, ambos os modelos obtiveram uma pontuação de apenas 74 por cento, o pior de todos os modelos analisados.

Pouco melhor conseguiu o Fiat Tipo, o terceiro modelo menos seguro de todos os lançados em 2016. Embora tenha conseguido uns mais aceitáveis 82 por cento na proteção dos ocupantes em caso de impacto, o modelo italiano ficou-se pelos 60 por cento (o valor mais fraco do ano) no capítulo da proteção de crianças a bordo.

Igualmente fraca (25 por cento) é a pontuação que aborda os equipamentos de assistência disponíveis na versão base, de entrada na gama.

Quem também não esteve bem foi a Suzuki, com dois modelos na lista: o Baleno e o Ignis. Tanto um como outro conseguiram mesmo ter pior nota que o Tipo na proteção dos ocupantes (80 e 79 por cento, respetivamente), embora estejam melhor que o Fiat tanto na proteção de crianças como na proteção de peões.

A lista dos modelos com apenas três estrelas nos testes de 2016 fecha com a Toyota Hilux.

A introdução do pacote e segurança, em opção, em alguns modelos, permitiu-lhes alcançar as quatro estrelas. São eles os dois SsangYong, o Fiat Tipo e o Suzuki Baleno. Com quatro estrelas ficou também o Kia Niro.