A Vespa mais antiga existente está a leilão até 28 de março. Foi construída em 1946 e pode atingir o valor de 325 mil euros.

A sobrevivente “Número 3″, que pertenceu à série zero da marca, faz parte dos primeiros exemplares (cerca de 60) produzidos ainda de forma artesanal. Tem inscrito no chassis o número 1003 (a numeração tem inicio a partir de 1001). Possui um motor de cilindro único de 98 cc a 2 tempos, com refrigeração por ar e caixa de três velocidades.

Os registos da marca revelam que inicialmente foi apenas desenvolvido um lote com 60 exemplares, dos quais apenas três ficaram intactos. Entre eles encontra-se a Vespa agora em leilão na Catawiki, que pelo número do chassis se torna na mais antiga de que há conhecimento. A produção das Vespas foi posteriormente industrializada entre 1946 e 1948, atingindo os 15 mil exemplares.

No final da Segunda Guerra Mundial, Enrico Piaggio, o diretor da empresa, na altura especializada na produção de comboios e aviões, pediu a um dos seus engenheiros, Renzo Spolti, que produzisse uma nova motocicleta que pudesse ser utilizada por todos, como símbolo do renascimento da guerra.

O resultado deste pedido deu origem à MP5 (motocicleta Piaggio #5), conhecida como o “Pato Donald”, e precursora da Vespa moderna, de que foram produzidas 100 cópias.

No entanto o projeto não convenceu Enrico Piaggio e o engenheiro aeronáutico Corradino D’Ascanio foi selecionado para substituir Spolti, acabando por ganhar o título de “pai da Vespa”, que acabaria por tornar-se um objeto de culto e símbolo italiano em todo o mundo.

Segundo a Catawiki, o leilão da Vespa, que termina a 28 de março, poderá render entre 250 e 325 mil euros.