O Peugeot 3008 é o “Carro do Ano 2017” em Portugal. Saído de um lote de sete finalistas, o SUV francês, que sucede ao Opel Astra, foi eleito por um júri composto por 18 jornalistas de outros tantos orgãos de comunicação portugueses.

Em segundo lugar ficou o Seat Ateca, seguido do Volvo V90 e do Renault Mégane Sport Tourer. Ao todo foram 15 os modelos candidatos ao prémio ‘Essilor Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2017’, promovido pelo semanário Expresso e pela SIC Notícias.

Nas restantes categorias, o Citroen C3 PureTech 110cv foi distinguido como “Citadino do Ano”, o Mazda3 CS Skyactiv-D 1.5 Excellence HT Navi Pack Leather o “Familiar do Ano” e o Renault Mégane Sport Tourer Energy dci 130 GT Line a “Carrinha do Ano”.

A categoria “Crossover do Ano”, a que contou com mais modelos a concurso, foi ganha pelo Peugeot 3008, batendo o Seat Ateca, segundo, o Audi Q2 e o Kia Sportage. A categoria “Ecológico do Ano” foi para o Hyundai Ioniq. Em segundo ficou o Volkswagen Passat Variant GTE e em terceiro o Mitsubishi Outlander PHEV.

A categoria “Tenologia e Inovação” foi ganha pelo sistema Volvo Pilot Assist e a “Escolha do Público”, votado através de correio eletrónico, distinguiu o Seat Ateca.

Vencedores das categorias “Carro do Ano” 2017:

Carro do Ano: Peugeot 3008 Allure 1.6 BlueHdi 120 CV EAT6

Citadino do Ano: Citroen C3 Pure Tech 110 S&S Shine

Familiar do Ano: Renault Mégane Berlina Energy dci 130 GT Line

Carrinha do Ano: Volvo V90 D4 190 CV Geartronic

Crossover do Ano: Seat Ateca 1.6 TDI CR Style S&S 115 CV

Ecológico do Ano: Hyundai Ioniq Hybrid Tech.

Tenologia e Inovação: Volvo Pilot Assist