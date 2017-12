A Aston Martin contratou Chris Goodwin que, até agora, tinha desempenhado funções de chefe dos pilotos de teste da McLaren.

O britânico entra na Aston Martin com a designação de “Piloto de Testes Perito em Alta Performance” em, segundo noticia o «Carscoops» participará no desenvolvimento do hiperdesportivo Valkyrie e no esperado DBX que marcará a expansão para a gama SUV da marca.

Goodwin trabalhou na McLaren no desenvolvimento do P1, do 720S e do Senna. A Aston Martin anunciou também a contratação de Simone Rizzuto, engenheiro que passou pela Alfa Romeo e pela Maserati.