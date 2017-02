Quem disse que as motos elétricas não podem ter estilo, performance e um preço atrativo? A Vigo é uma superdesportiva totalmente elétrica, que anuncia uma autonomia de até 640 km, um peso de apenas 160 kg e um preço estimado de cerca de 9.200 euros.

Se isto não convence, que dizer da potência de 120cv, o que lhe permite acelerar dos 0 aos 100 km/h em pouco mais de 3 segundos e alcançar uma velocidade máxima de 290 km/h (sim, leu bem: cerca de 300 km/h).

Quanto às baterias, a Vigo Motorcycles (sem qualquer relação com a cidade espanhola) começa por dizer que têm um tempo de vida útil de cerca de 400 mil quilómetros. O carregamento demora entre 7 a 12 horas em tomadas domésticas (20 a 30 minutos se ligada a um posto de carregamento rápido).

O segredo para estes números e desempenho encontra-se no conjunto de baterias com capacidade de 21 Kwh, que em vez de serem em iões de lítio, recorrem a uma nova a inovadora tecnologia. Só assim permitem atingir a já referida autonomia de até 640 km.

Quanto à sonoridade, a Vigo Motorcycle revela que está também a trabalhar num sistema que permita a esta superdesportiva emitir um som que vá de encontro aos entusiastas das superdesportivas.

O preço de 9.400 euros pode baixar para 7.050 euros para todos aqueles que desejarem participar no financiamento do projeto criado por Timothy Sergeev. As primeiras unidades deverão chegar às estradas em setembro. Em pouco mais de cinco semanas online, mais de 7000 pessoas aceitaram “patrocinar” o projeto, o que mostra que esta moto pode vir a ser um caso de sucesso.