A primeira atualização do GLA da Mercedes-Benz já está disponível para encomenda. O renovado SUV tem lançamento previsto em Portugal para abril. Os preços arrancam nos 36.900 euros para o GLA 180d com 109cv.

Ainda a Diesel estão disponíveis o GLA 200d, com motor de 2143cc com 136cv, por 43.250 euros, e o GLA 220d, com 177cv, por 48.500 euros (54 mil euros com tração às quatro rodas 4Matic).

Entre as opções a gasolina, existe o GLA 250 4Matic com 211 cv, desde 49.600 euros e no topo da oferta o desportivo GLA 45 4Matic, agora com 381cv, a troco de 70.600 euros.

Esta versão desportiva está ainda disponível na edição especial Yellow Night Edition, por mais 7.900 euros.

A alteração que mais salta à vista encontra-se na dianteira, com para-choques e grelha redesenhada, havendo ainda faróis em LED opcionais. As cavas das rodas com contorno em preto oferecem um visual mais radical condizente com o posicionamento SUV. As molas são 30 mm mais altas de série.

No interior há um ecrã de 8 polegadas, câmara com visão 360 graus (opcional), um novo painel de instrumentos, novas patilhas no volante, acabamentos cromados nos comandos dos bancos elétricos e na consola central.

Preços GLA:

GLA 180d, 36.900 euros

GLA 200d, 43.250 euros

GLA 220d, 48.500 euros

GLA 220d 4Matic, 54.000 euros

GLA 250 4Matic, 49.600 euros

GLA 45 4Matic, 70.600 euros