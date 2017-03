Se Ayrton Senna ainda fosse vivo, onde quer que estivesse, hoje, 21 de março, seria dia de cantar-lhe “Parabéns”. No bolo, além das 57 velas não deveria faltar o desenho ou o molde de um dos quatro monolugares por ele conduzidos ao longo de 11 anos que correu na Fórmula 1.

O homem que ganhou a sua primeira corrida na Fórmula 1 em Portugal, no Estoril, marcou uma era e entrou de pleno direito para a galeria das figuras míticas do automobilismo.

Nas redes sociais replicam-se as referências à efeméride e à saudade deixada pelo malogrado piloto, vitimado por um trágico acidente em Imola, a 1 de maio de 1994, ao volante de um Williams.

Em homenagem, o Instituto Ayrton Senna divulgou um vídeo com imagens de bastidores de Ayrton Senna, não apenas dos Grandes Prémios, mas também em momentos de lazer e descontração.

“A ideia desta homenagem é mostrar como Ayrton era uma pessoa extramente divertida e feliz quando estava com a família e os amigos. É a parte que todos nós guardamos dele e que achamos importante partilhar”, explicou Bianca Senna, diretora de branding do Instituto Ayrton Senna e sobrinha do piloto.

Vídeo inédito mostra «lado B» do dia da morte de Ayrton Senna

O vídeo destaca ainda uma mensagem: “Na vida, não importa o que esteja a fazer. Faça sempre o seu melhor”, juntamente com a hashtag #VivaIntensamente.

“Um dos nossos objetivos é manter o legado dos valores do Ayrton [Senna] para a sociedade. A dedicação, superação, determinação e perfeição que marcaram sua carreira são inspiradoras para todos”, acrescentou.

O Instituto Ayrton Senna foi criado em 1994 por Viviane Senna, irmã de Ayrton, que deu sequência à ideia do piloto de beneficiar e melhorar a educação pública no Brasil.