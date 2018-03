A Peugeot celebra neste ano o 20.º aniversário do seu modelo de maior sucesso. O Peugeot 206, criado em 1998, vendeu 8,3 milhões de unidades em todo o mercado mundial (5,1 milhões na Europa) até ao ano de 2008.

A assinalar o 20.º aniversário do 206 e a recente aquisição da marca Ambassador, a Peugeot recuperou o icónico anúncio «O escultor» de 2003 para fazer um «remake» de 2018.

No anúncio original, filmado em Japur, na Índia, o dono de um Ambassador embate com o seu carro nas paredes, usa a ajuda a um elefante, trabalha dia e noite para moldá-lo no seu carro de sonho: um 206 que vê noutro anúncio – como pode recordar no vídeo.

Neste 20.º aniversário do 206, a Peugeot recriou agora um 208 GTI a partir de outro Ambassador utilizando uma equipa de engenheiros também na Índia. O trabalho de vários meses pode ser visto na galeria de imagens.

