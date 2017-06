A contagem decrescente para o regresso do WTCC a Portugal já começou, como Tiago Monteiro também faz questão de lembrar.

O piloto português chega a Vila Real no segundo lugar do campeonato, mas sabe que, no próximo fim de semana, vai ter o apoio de quem corre em casa para tentar recuperar uma liderança do WTCC que já foi sua nesta época.

É a pensar nos fãs que o português da Honda anunciou a criação do TiagosWorld18!, um espaço para acolher todos os seus adeptos, a quem promete novidades durante a semana e a quem convida a aparecer.

