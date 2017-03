A Audi confirmou o Q4 para 2019. O novo SUV, que não será mais que a versão de produção do TT Offorad (na imagem), para concorrer com o Mercedes-Benz GLC Coupé, Range Rover Evoque e o BMW X4.

O Q4 será feito com base na plataforma MQB, tal como o novo Q3, e que terá uma versão híbrida plug-in a gasolina e-tron, com autonomia para percorrer até 50 km em modo elétrico.

A gama fica completa com o novo motor 1.5 de quatro cilindros a gasolina os 2.0 TDi, com potências entre os 150 e os 190cv, além de um 2.5 a gasolina de cinco cilindros com cerca de 400 cv, para a versão RS Q4.

Este novo SUV será acompanhado de outros dois novos SUV, nomeadamente o elétrico Q6 e o topo de gama Q8, com lançamento previsto para antes do Q4.

Além da ofensiva SUV, a Audi promete lançar três novos modelos elétricos até 2020. “A Audi já especializou mais de 6 mil funcionários para trabalhar com tecnologia de alta voltagem nos últimos 3 anos”, afirmou a empresa.