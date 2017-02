Com o inverno, as baixas temperaturas, gelo e as chuvas agravam o estado das estradas e convertem os buracos verdadeiras armadilhas. Em toda a Europa, as estradas com piso em mau estado contribuem para mais de um terço de todos os acidentes de viação anualmente.

Segundo a Ford, em 2011 registaram-se 20 milhões de buracos nas estradas europeias, mas apenas metade destes foram reparados, um custo que se estima em mais de 1,2 mil milhões de euros. Só na Grã-Bretanha, é recebida uma reclamação por danos provocados por buracos na estrada a cada 17 minutos, com um custo médio por reclamação de 508 euros.

Para contornar este verdadeiro flagelo das estradas, a Ford está a desenvolver uma tecnologia que envia um alerta para o painel de instrumentos caso sejam detetados buracos mais à frente.

O sistema permite detetar, em tempo real, o piso em mau estado através de câmaras e de um modem integrado no carro, o que possibilita a criação de um mapa virtual que permite identificar os buracos, o seu grau de perigosidade e sugerir rotas alternativas.

Segundo as estimativas da marca da oval, esta tecnologia permite poupar até 500 euros em reparações em danos causados pelo mau estado do piso.

A tecnologia ainda em processo de desenvolvimento começará a ser testada ainda este ano, mas a Ford já está a testar modelos novos num troço de 1,9 km em Lommel, na Bélgica, recorrendo a réplicas de alguns buracos de estrada.