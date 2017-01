A edição de lançamento First Edition do primeiro SUV da Alfa Romeo, o Stelvio, já pode ser encomendado em Portugal, estando disponível por 65 mil euros.

Esta edição especial, segundo a Alfa Romeo, inclui, como oferta, opcionais no valor de 6.000 euros, e estará disponível exclusivamente com o motor 2.0 Turbo a gasolina, com 280cv, caixa automática de 8 velocidades e tração integral Q4.

De série, está equipado com bancos com aquecimento em pele integral com regulação elétrica, aplicações em madeira genuína, jantes de liga leve de 20 polegadas, volante em pele Luxo com patilhas da caixa de velocidades em alumínio e pinças de travões coloridas.

O motor 2.0 Turbo de 280cv garante ao Stelvio uma aceleração dos 0 aos 100 km/h em escassos 5,7 segundos e uma velocidade máxima de 230 km/h, além de um consumo combinado de 7 litros aos cem. As emissões de CO2 são de 161 g/km.

A gama completa ainda não é conhecida (apenas o Quadrifoglio Verde de 510cv foi mostrado), mas deverá incluir o motor Diesel 2.2 com potências de 180 e 210cv.