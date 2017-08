A Hyundai apresentou nesta quinta-feira a nova geração fuel cell com a revelação do protótipo que dará corpo ao novo SUV com propulsão a hidrogénio que será lançado em meados de 2018.

O veículo ainda sem nome pretende apresentar, sob um design arrojado, a evolução tecnológica da marca no desenvolvimento de «carros verdes». Esta será a quarta geração da tecnologia fuel cell a hidrogénio que a marca sul-coreana iniciou em 2013.

O desenvolvimento do novo modelo assenta em quatro pilares: eficiência do sistema fuel cell, desempenho, durabilidade e densidade de armazenamento.

O novo SUV aumentará em nove por cento (para 60) o nível de eficiência do seu antecessor, o ix35, para um alcance de 800 km com uma única carga. O desempenho é aumentado em 20 por cento para 160 cv de potência sendo também melhorada a capacidade de arranque a frio prevista em temperaturas até 30 graus celsius negativos.

Esta nova geração FCEV (fuel cell electric vehicle) vai buscar o design ao concept FE mostrado no Salão de Genebra, numa forma orgânica inspirada pela natureza – nomeadamente na água, cuja emissão não poluente para a atmosfera será a sua única.