A Lamborghini inaugurou uma exposição dedicada a Ayrton Senna, na qual estão expostos todos os monolugares que o brasileiro pilotou na sua carreira. Chama-se “Ayrton Senna – A Lenda, os Monolugares” e decorre até 9 de outubro no Museu da Lamborghini, em Sant’Agata Bolognese.

A exposição pretende assinalar os testes realizados por Ayrton Senna, em setembro de 1993, na altura aos comandos de um McLaren equipado com motor V12 da Lamborghini, no Autódromo do Estoril.

A cerimónia de inauguração contou com a presença do CEO da Lamborghini, Stefano Domenicali, mas também de Ercole Colombo e Giorgio Terruzzi, curadores do arquivo fotográfico, e Mauro Forghieri e Daniele Audetto, que estiveram presentes nos testes em Portugal, há 24 anos.

Estão expostos todos os Fórmula 1 pilotados por Ayrton Senna, incluindo um MP4/8 idêntico ao que Senna testou no Estoril, ladeado pelo seu motor, bem como o Toleman da primeira corrida de Senna na Fórmula 1; o Lotus JPS da sua primeira vitória, também no Estoril; o Mclaren que o brasileiro conduziu a grandes sucessos e o seu derradeiro Williams.

Em exposição estarão também o seu primeiro kart, os dois Formula Ford das suas vitórias britânica e europeia, e o Ralt F3 com que dominou esta competição.

A exposição está aberta diariamente de 12 de abril até 9 de outubro, incluindo aos domingos, das 9h30 às 19 horas, e está exposta paralelamente com a coleção permanente do Museu Lamborghini.