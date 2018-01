A Skoda anunciou que vai apresentar a nova geração do Fabia no Salão Automóvel de Genebra, que decorrerá entre 8 e 28 de março.

A nova frente (que é vista na fotografia teaser) com faróis LED pretende ter “um aspeto muito mais forte”. Atrás, as luzes LED estará também disponíveis pela primeira vez no Fabia.