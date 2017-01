Eterno mas sempre surpreendente. O intemporal Mustang, um dos mais populares “muscle cars” acaba de ser alvo de uma atualização, que estará disponível em Portugal apenas no início de 2018.

O objetivo da atualização foi dar ao “Pony Car” um estilo mais atlético, mas também melhorias ao nível da dinâmica, equipamento e tecnologia. Por fora salta à vista uma dianteira redesenhada, com novos faróis, para-choques, grelha dianteira mais larga e capot com novo formato, 20 mm mais baixo. Atrás, destacam-se os novos farolins em forma de C, difusor com acabamento em preto e uma pequena asa traseira, na versão GT.

Nos Estados Unidos, a alteração mais sonante é o abandono do motor V6 3.7, mantendo-se os motores atualmente disponíveis na Europa, o 2.3 Ecoboost de quatro cilindros e um 5.0 V8 para o GT. Este último passa a poder ser associado a uma caixa automática de dez velocidades (que permite passagens mais rápidas face à antiga, de seis relações).

Não foi divulgada a potência dos motores, mas sabe-se que o V8 passa a contar com um sistema de injeção direta. A caixa manual, por outro lado, passa a contar com uma embraiagem de dois discos e um volante bimassa. O 2.3 Ecoboost beneficia de mais binário.

Por dentro, destaque para a melhoria da qualidade dos materiais e de novos elementos decorativos, além de um novo painel de instrumentos digital de 12 polegadas, totalmente personalizável, com três ambientes consoante o modo de condução escolhido (Normal, Sport ou Track).

O Mustang passa a contar com um sistema que permite amplificar o volume do escape na versão V8 e uma nova suspensão MagneRide e de novas molas, que, segundo a Ford, ajuda a aumentar a estabilizar a rigidez lateral, e novas barras estabilizadoras que permitem melhorar o comportamento.