Já está disponível em Portugal a primeira novidade da Mazda para 2017: o renovado Mazda6.

Por fora as alterações são discretas, agora com faróis integralmente em LED, retrovisores rebatíveis eletricamente de forma automática e “piscas” de maiores dimensões, mas é na tecnologia que a atualização se destaca.

A alteração mais sonante é a estreia do sistema G-Vectoring Control e do Skyactiv-Vehicle Dynamics, que modifica a potência do motor para melhorar tanto a capacidade de resposta como a estabilidade dinâmica, especialmente em curva.

Outra novidade é o i-Activsense, um pacote de equipamento de segurança que inclui três novos elementos, com uma nova câmara de monitorização dianteira que garante novas competências aos diversos sistemas de segurança activa.

A travagem automática em cidade, por exemplo, é mais abrangente e passa a dispor de reconhecimento de peões; o alerta de colisão deteta a aproximação excessivamente rápida ao veículo da frente, emitindo avisos ao condutor, e actuando em seu lugar caso este os ignore; o sistema de leitura de sinais de trânsito identifica os sinais de limite de velocidade e de trânsito proibido, exibindo-os no head-up display.

Também o motor 2.2 Skyactiv-D, disponível em dois patamares de potência, com 150 e 175cv, foi “afinado”, de modo a aumentar a capacidade de resposta e eficiência dos consumos.

O renovado “6” tem preços a começarem nos 35.158 euros para a versão de quatro portas com motor 2.2 Skyactiv-D com 150 cv Essence e nos 41.758 euros para o motor 2.2 Skyactiv-D com 175 cv Excellence. Está disponível nos níveis de equipamento Essence, Evolve e Excellence, que podem ser complementados pelo Pack Leather e Pack Navi.