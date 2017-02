Tem uma performance digna de pista e também pode tornar mais feliz o dia a dia de qualquer milionário com poucas “mãozinhas” mas muito dinheiro na conta bancária. O Ferrari 812 Superfast é o novo supercarro da mítica marca italiana, substitui o F12 berlinetta, e promete partir corações.

O modelo de produção em série mais potente da Ferrari, eventualmente o último V12 “puro” da marca italiana, sem o auxílio de turbos ou motores elétricos, tem 6,5 litros de cilindrada (mais 200cc que o motor do F12 e do LaFerrari) e debita 800cv às 8500 rpm e 718 Nm de binário.

Toda esta força é transmitida às rodas traseiras, através de uma caixa de dupla embraiagem de sete velocidades. As prestações anunciadas equivalem às do F12 tdf, apesar dos 110 kg a mais do 812 Superfast (1525 kg). Os 0 aos 100 km/h são despachados em apenas 2,9 segundos e a velocidade máxima supera os 340 km/h.

O 812 Superfast será o primeiro modelo da marca a estrear uma direcção eletricamente assistida. Foi desenvolvida para trabalhar em conjunto com o Slide Slip Control, sistema que permite acentuar a agilidade do carro, providenciando maior aceleração longitudinal à saída das curvas.

A dotação eletrónica não se fica por aqui e inclui o sistema de rodas traseira direcionais Virtual Short Wheelbase, o mesmo do F12tdf, que permite melhorar a agilidade.

Por fora, em comparação com o F12 berlinetta, os painéis da carroçaria são novos e predominam linhas mais agressivas, mesmo em relação ao F12tdf. Destaque para o tom vermelho, denominado “Rosso Setenta anni”, criado para celebrar os 70 anos da Ferrari e dos modelos V12.