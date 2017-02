O Grupo PSA de Carlos Tavares pode juntar a Opel a um catálogo de marcas que já inclui a Peugeot, Citröen e DS, o que lhe permitirá tornar-se no segundo maior fabricante na Europa, só atrás da Volkswagen.

Em comunicado, a PSA confirma que estão a decorrer conversas para que a aquisição da Opel à General Motors (GM), lembrando que a base para o negócio são as anteriores parcerias entre os dois grupos, que já permitiram “sinergias substanciais”.

“O Grupo PSA confirma que, em conjunto com a General Motors, está a explorar inúmeras iniciativas estratégicas que visam melhorar a sua rentabilidade e eficiência operacional, incluindo uma possível aquisição da Opel”, pode ler-se no comunicado do Grupo PSA.

A confirmar-se, esta aquisição poderá tornar a PSA no segundo maior grupo automóvel do mercado europeu, com uma quota de mercado de 16 por cento que supera os seus compatriotas da Renault e a coloca apenas atrás da Volkswagen.

Se a Opel passar efetivamente para a PSA, juntando-se à Peugeot, Citröen e DS, isto significa também o abandono da Europa por parte da GM, depois de ter deixado de comercializar a Chevrolet.

De referir que a Opel pertence à General Motors desde 1929, e esteve perto de ser fechada em 2009, após o grupo americano ter declarado bancarrota.