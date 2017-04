O F-Type rendeu-se aos motores de quatro cilindros. Até aqui disponível apenas com motores de seis e oito cilindros, o F-Type passa agora a estar disponível com um motor menos “nobre”, mas também mais acessível: um motor 2 litros turbo a gasolina de quatro cilindros, com 300cv.

É, de resto, o quatro cilindros mais potente de sempre do construtor inglês e desenvolve também a maior potência específica de qualquer motor na gama F-Type: 150 cv por litro.

Tem apenas menos 40cv que o V6 3.0 e não desilude quanto a prestações: 0 aos 100 km/h em 5,7 segundos e 249 km/h de velocidade máxima.

Para estes números contribui também os 52 kg a menos face ao mais pesado motor 3.0 v6. A suspensão foi alterada para lidar com a redução de peso, suavizando-a e oferecendo mais conforto. A caixa automática Quickshift é de oito velocidades.

“A performance é extraordinária para um motor desta e é equilibrada com a redução do consumo de combustível e um preço mais acessível, que permitem tornar a experiência F-Type mais acessível do que nunca”, afirmou Ian Hoban, Vehicle Line Director do Jaguar F-Type.

Já disponível em Portugal, o F-Type de quatro cilindros tem preços a partir dos 68.323 euros para o Coupé e nos 75.473 euros para o Convertible.