O mais “apimentado” dos A3 Sportback, o RS3 Sportback acaba de receber as últimas atualizações efetuadas em toda a gama. Falamos de detalhes no desenho exterior, como as óticas, mas também tecnologias como o painel de instrumentos digital “virtual cockpit”, com ecrã de 12,3 polegadas e os faróis Matrix LED.

Contudo, a alteração mais sonante encontra-se escondida debaixo do capot, com o motor 2.5 turbo de cinco cilindros a debitar uma potência de 400cv, mais 33cv, ou seja, o mesmo que o RS3 Sedan.

O modelo de tração integral conta com uma caixa de dupla embraiagem S Tronic de sete velocidades. Anuncia uma aceleração de 0 a 100 km/h em 4,1 segundos e uma velocidade máxima limitada de 250 km/h (que pode ser desbloqueada para 280 km/h, em opção).

O RS3 é 25 mm mais baixo que o A3, contando com discos de travão dianteiros com 370 mm, pinças de oito êmbolos e jantes de 19 polegadas. Os discos carbocerâmicos são opcionais. A via dianteira é 20 mm mais larga e a traseira foi aumentada em 14 mm.

Destaque para os detalhes aerodinâmicos da carroçaria, nomeadamente as entradas de ar, spoiler traseiro e difusor debaixo do para-choques traseiro. Existe ainda um volante de fundo plano e soleiras das portas iluminadas.

Além de um seletor de modos de condução, que influencia a configuração da direção, caixa, gestão do motor e da sonoridade do escape, este modelo dispõe de uma suspensão desportiva com sistema adaptativo, em opção. Com o modo RS acionado, existe informação adicional relacionada com a pressão dos pneus, binário e forças G.

Os sistemas multimédia são os mais recentes da marca e nem sequer falta o Audi Virtual Cockpit, o painel de instrumentos digital com um visual herdado diretamente do Audi R8.

As primeiras entregas estão agendadas para julho, mas as encomendas arrancam já em abril. Os preços ainda não foram divulgados.