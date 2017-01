Poucos deveriam saber a fixação de Tom Hanks pelo Polski Fiat 126P, o modelo italiano produzido atrás da Cortina de Ferro. E nesses muitos que o desconheciam estavam – pode-se dizer, garantidamente – os próprios polacos, que produziram o modelo da Fiat entre 1971 e 2000.

Com uma fortuna avaliada em 350 milhões de dólares (mais ou menos 326 milhões de euros), o ator norte-americano tem dinheiro para comprar qualquer carro do mundo. Mas o que é do âmbito da paixão não tem lugar no universo das contas por mais razão que se utilize.

I got a new car! Hanx pic.twitter.com/kzij8QEIyo — Tom Hanks (@tomhanks) 18 de novembro de 2016

I'm so excited about my new car!! Hanx. pic.twitter.com/rNelj4qj9v — Tom Hanks (@tomhanks) 2 de novembro de 2016

So excited about my new car! Hanx pic.twitter.com/e5es8RoR1s — Tom Hanks (@tomhanks) 29 de outubro de 2016

Foi um longo período de corte. E foi essa paixão pelo pequeno carro polaco, ícone de uma economia refém da Guerra Fria, que tocou fundo nos polacos e que os fez retribuir tal dedicação de «Hanx» ao carismático 126P. A começar por Monika Jaskolska, uma polaca de 42 anos.

Jaskolska decidiu oferecer a Tom Hanks um «Maluch» - alcunha do 126P significando «o pequeno». Uma reportagem da «NBC News» conta como a polaca iniciou uma campanha de angariação de fundos para comprar um destes pedaços de história. E como ela andou, com dois mil euros angariados, entre anúncios, clubes de fãs do 126P e fóruns até encontrar um em Suwakli.

Não podia ter corrido melhor. O dono, que manteve o anonimato, tinha à sua espera um modelo azul turquesa, e deu-lho na semana passada. E melhorou. Rafal Sonik, piloto de ralis polaco, ofereceu-se para deixar o carro como novo. Podia ficar melhor? Podia e ficou. A transportadora aérea polaca LOT encarregar-se-á de levar – também de graça – o carro até aos Estados Unidos.

O mais difícil para Jaskolska – que doou o dinheiro angariado – tem sido agora entrar em contacto com o ator: «O número dele não uma coisa que eu tenha...» Mas quando o conseguir, é coisa para «Hanx» dar notícia no local do costume...