O oitavo filme da franquia “Velocidade Furiosa”, denominado “Velocidade Furiosa 8 – The Fate of the Furious”, estreia por estes dias (13 de abril) e tem como atração o mais impressionante (e dispendioso) conjunto de veículos de sempre da saga.

Só para uma cena, a equipa de “Velocidade Furiosa” reuniu um conjunto de máquinas de sonho, avaliadas, ao todo, em mais de 17 milhões de dólares.

No vídeo divulgado pelo coordenador de veículos do filme, Dennis McCarthy, é possível ver máquinas de sonho que vão desde um Lamborghini Gallardo com motor biturbo até protótipos únicos, como o Nissan IDx Nismo. Só este último está avaliado em 2 milhões de dólares.

O elenco conta com nomes como Vin Diesel, Dwayne ‘The Rock’ Johnson, Charlize Theron, Helen Mirren, Kurt Russell, Jason Statham, Michelle Rodriguez ou Elsa Pataky.

Já o nono filme (sim, já está confirmado!) fará a sua estreia a 9 de abril de 2019, enquanto o décimo (último da saga?) está previsto para a distante data de 2 de abril de 2021.