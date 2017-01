A Volkswagen acordou com a justiça dos Estados Unidos da América o pagamento de 4,3 mil milhões de dólares (cerca de 4 mil milhões de euros) em penalizações e multas na sequência do chamado «dieselgate».

No acordo anunciado pela marca alemã em comunicado, a VW fica também sujeita à nomeação de um monitor independente para a sua atividade durante três anos e «concordou declarar-se culpada de três acusações criminais sob a lei dos EUA».

«A Volkswagen AG acordou com o governo dos EUA a resolução de queixas criminais, ambientais e civis contra a companhia relacionadas com o caso diesel. Como parte da resolução, a Volkswagen concordou pagar penalizações e multas totalizando 4,3 mil milhões de dólares e com uma série de medidas para fortalecer os seus sistemas de implementação e controlo, incluindo a nomeação de um monitor independente durante um período de três anos», pode ler-se no comunicado.

O diretor executivo do grupo Volkswagen refere que o fabricante alemão «lamenta profundamente o comportamento que deu origem à crise diesel». Matthias Müller frisa que a VW tem «trabalhado incansavelmente para corrigir as coisas com os clientes» e que já foi conseguido «algum progresso». «Os acordos a que chegámos com o governo dos EUA refletem a nossa determinação em lidar com a má conduta», garante o diretor da marca significando «um passo importante» quer para a «empresa» quer para os «trabalhadores».