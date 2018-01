O Volvo XC60 recebeu o prémio Euro NCAP 2017 entre os grandes SUV, mas a marca sueca não deixa também de destacar que este modelo foi agraciado também com a distinção de “melhor de todos” nas seis categorias que destacaram os “melhores da sua classe” de 2017 relativamente à segurança.

O XC60 teve uma pontuação de 98% na categoria “ocupantes adultos” e de 95% na “assistência à segurança” – que a Volvo destaca como sendo 20% superior ao grande SUV mais próximo.

“O novo XC60 é um dos mais seguros Volvo alguma vez feito. Está cheio com nova tecnologia para assistir à condução, para ajudar a proteger os ocupantes e outros utilizadores das vias, como peões e ciclistas, além de diminuir riscos de colisão”, afirma o vice-presidente do Centro de Segurança da Volvo Cars, Malin Ekholm.

As distinções do XC60 seguem as pisadas do XC90, que em 2015 foi também eleito o melhor grande SUV e o carro com o melhor desempenho entre todos desse ano. A Volvo tem acrescenta ainda a este currículo vencedor o V40 distinguido entre os pequenos familiares.

“A nossa visão é a de que em 2020 ninguém seja morto ou fique gravemente ferido num carro Volvo”, assume Ekholm: “Os feitos do XC60 são exemplos do nosso empenho em desenvolver os sistemas de segurança e apoio mais recentes enquanto buscamos essa visão.”